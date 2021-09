Frank Vandenbroucke: «On peut retirer des libertés aux personnes qui refusent de se faire vacciner»

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), ne souhaite pas débattre d’une obligation vaccinale généralisée, mais il estime que les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner peuvent être privées d’un certain nombre de libertés. Sur cette question, il est d’ailleurs « en total désaccord » avec le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a-t-il déclaré jeudi lors de l’émission Terzake (Canvas-VRT).

En début de semaine, M. Bouchez, avait qualifié sur le plateau de Terzake l’introduction d’un pass sanitaire à Bruxelles d’« échec de la politique corona bruxelloise ». Il avait ajouté que, selon lui, la non-imposition de la vaccination mais l’introduction du Corona Safe Ticket représentait une « fausse liberté ». « Vous ne pouvez pas dire aux gens qu’ils ont le choix de se faire vacciner ou non et ensuite, s’ils ont fait le « mauvais » choix, leur rendre la vie difficile », a déclaré le président du MR. « Si on laisse vraiment la liberté de se faire vacciner, il faut accepter que certaines personnes ne le fassent pas. »