L’UEFA s’oppose fermement à l’idée de disputer un Mondial tous les deux ans: «Ce serait mortel pour les footballeurs»

Ceferin dit disposer du soutien de l’Amérique du Sud, qui compte avec le Brésil et l’Argentine des têtes d’affiches de la scène footballistique internationale. « Ils ne sont pas pour non plus. Je souhaite donc bonne chance à la FIFA dans son projet d’instaurer l’idée mondialement. Même si j’espère qu’ils reviendront à la raison et feront une meilleure proposition. »

Un groupe de travail de la FIFA mené par Arsène Wenger examine ce à quoi devrait ressembler le calendrier des matchs dans les prochaines années. Selon l’ancien manager d’Arsenal, il devrait y avoir un grand championnat international chaque année : une Coupe du monde tous les deux ans, en alternance avec les tournois continentaux comme l’Euro. Pour l’instant, la Coupe du monde a lieu tous les quatre ans.