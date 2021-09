L’ouragan Olaf se renforce et touche la côte mexicaine

La tempête Olaf s’est renforcée pour devenir un ouragan de catégorie 2 dans la nuit de jeudi à vendredi et a touché une côte près de San José del Cabo, dans l’Etat de Baja California Sur, dans le nord-ouest du Mexique, où se trouve la station balnéaire populaire de Los Cabos, a informé le Centre national des ouragans américain (NHC).

« Olaf a touché terre très près de San Jose del Cabo », a déclaré le NHC dans son dernier rapport. A 03h20 heure locale vendredi, le cyclone se trouvait à 40 km/h au large de Cabo San Lucas et à 135 km de La Paz, en Basse-Californie du Sud (nord-ouest), a précisé le NHC.

Les bandes nuageuses « provoquent des pluies torrentielles ponctuelles de 150 à 250 millimètres en Basse-Californie du Sud », a de son côté prévenu le Service météorologique national mexicain (SMN).

La protection civile de l’Etat a déclaré que tôt ce matin, les ports étaient fermés à la navigation dans les stations balnéaires de Cabo San Lucas et San Jose del Cabo. Vingt-trois vols ont également été suspendus à l’aéroport de Los Cabos et un à celui de La Paz.

En raison de sa situation géographique, le Mexique est sensible à l’impact des ouragans. Fin août, l’ouragan Nora a touché terre dans l’État mexicain de Jalisco, sur le Pacifique, faisant un mort et un disparu. En août également, l’ouragan Grace, de catégorie 3, a touché terre à Veracruz, dans l’est du Mexique, tuant au moins 11 personnes dans cet État et dans celui voisin de Puebla, dans le centre du pays.