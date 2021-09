Sophie Wilmès sur l’obligation vaccinale: «L’ouverture du débat va devenir indispensable»

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, ne souhaite pas débattre d’une obligation vaccinale généralisée, mais il estime que les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner peuvent être privées d’un certain nombre de libertés. Pour la ministre des Affaires Étrangères Sophie Wilmès, l’ouverture du débat sur la vaccination obligatoire va devenir indispensable. « Je pense que l’ouverture du débat va devenir indispensable au fur et à mesure du temps. Si on doit en parler, alors faisons le pleinement et pas de manière hypocrite ».