Sortie du nucléaire: François De Smedt plaide pour la prolongation de deux réacteurs au moins jusqu’en 2030

Le président de DéFI et député François De Smet a plaidé vendredi pour le maintien de deux réacteurs nucléaires au moins jusqu’en 2030.

« Si on ne le fait pas et que l’on remplace les réacteurs par des centrales au gaz, la Belgique sera le plus mauvais élève d’Europe en termes de rejets de CO2 », soutient le président de la formation amarante dans un entretien accordé vendredi à la Libre Belgique.