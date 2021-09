Un derby liégeois bouillant entre Seraing et le Standard, un nouveau test pour l’Union: voici ce qu’il faut savoir avant la 7e journée en D1A

Le Club de Bruges, qui entamera son parcours en Ligue des Champions mercredi prochain contre l’ogre du Paris Saint-Germain, devra se rattraper après la leçon reçue à La Gantoise (6-1) fin août. Les Gazelles de Philippe Clement devront se méfier du KVO, qui s’est notamment imposé à Genk en début de saison.

Seules deux rencontres sont programmées samedi avec Eupen-Antwerp (16h15) et Zulte Waregem – Cercle de Bruges (18h30). Les Pandas, surprenants deuxièmes, défieront un Antwerp en quête de points et de rachat. Le Great Old n’est que 15e, loin de ses objectifs de début de saison. En soirée, le Essevee voudra profiter de la venue du Cercle, qui reste sur cinq matches sans victoire, pour aligner une seconde victoire de rang.