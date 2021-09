Départ prudent de Thierry Neuville (5e) en Grèce: «Le rallye est long, notre approche est bonne»

Pas d’assistance avant les trois spéciales de cet après-midi

Il n’empêche, il semble que cet excédent de bagage a également eu une influence sur l’équilibre général de la voiture. Et c’est de ce côté-là qu’il faut trouver les 18,7 secondes de retard que Neuville compte sur Rovanpera en cette fin de matinée, et alors que six autres spéciales (52 km) restent au programme de cet après-midi. « Je n’étais pas très en confiance dans la première spéciale, et même si nous avons procédé à quelques réglages entre les deux spéciales, Martijn (Wydaeghe) et moi, ce n’était pas encore parfait dans la deuxième », disait-il. « Parfois je perds l’avant, parfois l’arrière. On va continuer à travailler sur la voiture pour l’améliorer un peu ; notre marge de manœuvre est un peu plus limitée que d’habitude car nous ne retournons pas à l’assistance ce midi, et ne retrouverons nos mécanos qu’en fin de journée, après les trois spéciales de l’après-midi. Et puis je le répète : le rallye est long et je pense que notre approche est la bonne pour le moment. »