Les hospitalisations dues au covid en hausse: «On ne voit pas encore l’impact de la rentrée», prévient Steven Van Gucht

Entre le 31 août et le 6 septembre, une moyenne de 1.937 infections a été enregistrée chaque jour, soit une baisse de 6 % par rapport aux sept jours précédents. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut se réjouir trop vite. Pour le virologue Steven Van Gucht, « on ne voit pas encore l’impact de la rentrée et des nouveaux assouplissements entrés en vigueur au début du mois de septembre », explique-t-il au quotidien flamand, Het Laatste Nieuws.