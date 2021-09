TUI n'annule plus tous ses voyages à forfait vers les destinations non européennes

"Au début de la crise du coronavirus en mars 2020, le tour-opérateur TUI avait dû interrompre brusquement tous ses voyages à forfait. Ce n'est que depuis le 1er juillet 2021 que toutes les destinations européennes sont à nouveau proposées. Entre-temps, la grande majorité des Belges sont entièrement vaccinés et il y a une forte demande du marché pour des destinations plus lointaines, notamment pendant les mois d'hiver. C'est la raison pour laquelle TUI évalue chaque destination non européenne de manière hebdomadaire, grâce à de nombreuses sources disponibles au niveau national, et même régional", explique le tour-opérateur.

Concrètement, à partir du 16 septembre, les vacances sur la côte turque seront à nouveau disponibles (via les aéroports d'Izmir, de Bodrum et d'Antalya), tout comme les citytrips à Istanbul. Les voyageurs pourront à nouveau passer leurs vacances en République dominicaine, à partir de cette date également.