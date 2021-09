Rallye de Grèce: quatre minutes de pénalité pour Thierry Neuville, qui perd tout espoir de podium

Le Belge est parti avec 24 minutes de retard de la zone et a écopé d’une pénalité de quatre minutes, a annoncé l’organisation vendredi. Le Saint-Vithois occupait, avant cet incident, la 5e place du général à 18.7 du Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota). L’Estonien Ott Tänak (Hyundai) et le Français Sébastien Ogier (Toyota) suivent à respectivement 3.0 et 4.3 de Rovanperä.

« C’est une grosse désillusion. Nous avons eu pas mal de problèmes techniques depuis ce matin, et maintenant, c’est la direction assistée qui nous lâche. C’est un jour à oublier. Mais on va continuer à se battre. Il nous reste deux spéciales à disputer aujourd’hui et nous n’allons pas abandonner », a dit Thierry Neuville, visiblement exténué après avoir disputé la 4e spéciale du jour sans direction assistée.