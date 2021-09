La grève se poursuit chez Renewi après la découverte d'une caméra espion dans un camion

"Lors de la réunion avec la direction locale jeudi, nous avons senti qu'il y avait quand même de la compréhension. Maintenant, la direction nationale est également venue nous parler mais cela n'a pas résolu le problème", déclare M. Vleugels. "Les travailleurs ont exigé des excuses et voulu une garantie qu'aucune caméra ne serait utilisée à l'avenir. La direction l'a garanti verbalement mais n'a pas voulu le faire par écrit."

Jeudi matin, les employés ont remarqué une caméra espion installée dans un camion spécifique et ont décidé de ne pas se mettre au travail. La caméra avait été placée à cet endroit dans le cadre d'une enquête visant une seule personne qui a entre temps été licenciée. Une communication aux travailleurs a suivi vendredi matin, mais, selon Jeroen Vleugels, secrétaire de la centrale générale FGTB - Limbourg, celle-ci n'a fait qu'exacerber la grogne dans l'entreprise de traitement de déchets.

Les travailleurs ont alors décidé de ne pas reprendre le travail. "Nous avons par la suite repris la consultation avec la direction nationale. Celle-ci a accepté que cela soit mis sur papier tout en défendant leur choix concernant la caméra. Ils ont également exprimé leur souhait utiliser ce genre de technique à l'avenir, dans des situations exceptionnelles et avec un préavis. Ce n'était pas négociable", explique M. Vleugels.

Selon le syndicat socialiste, les travailleurs ne se rendront probablement pas au travail lundi non plus. Aucun entretien n'est actuellement prévu pour lundi. Les techniques utilisées sur les sites de Puurs et de Mol suscitent également des inquiétudes. Il n'est pas exclu que les employés de ces sites stoppent eux aussi le travail.