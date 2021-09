Neymar agacé par les critiques: «Je ne sais pas ce que je dois faire de plus pour que les gens me respectent»

Avec un but et une passe décisive face au Pérou, Neymar a permis au Brésil de s’imposer 2-0 dans ce match de qualifications pour la Coupe du monde 2022. Il s’approche ainsi du record de Pelé (77) avec son 69e but en 113 sélections et est devenu le meilleur passeur de l’histoire de la Seleçao. Une façon pour l’attaquant du PSG de répondre, sur le terrain, aux critiques concernant son état de forme en ce début de saison. Mais il l’a aussi fait à travers des gestes et des paroles.

Au moment de célébrer son but, le numéro 10 brésilien a levé son maillot, montrant ses abdominaux saillants pour faire taire les critiques sur son supposé embonpoint. Un cliché qu’il a partagé sur les réseaux sociaux en commentant ironiquement « petit gros ». C’est ensuite face à la presse que Neymar s’est exprimé, demandant clairement plus de respect à son égard.