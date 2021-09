La grève se poursuit dans les garages D'Ieteren

"Sur les piquets, la mobilisation reste forte et l'ambiance solidaire. Les ouvriers et employés restent nombreux près des piquets de grève, dont le lieu change chaque jour. Cette participation massive des travailleurs est d'autant plus impressionnante que la direction multiplie les provocations en mettant la pression sur certains travailleurs arrivés récemment dans l'entreprise, en appelant des clients pour qu'ils viennent récupérer leur voiture malgré les piquets en cours, ou en appelant la police pour interpeller les grévistes", expliquent les syndicats.

Selon les syndicats, la nuit passée, les centres de livraison ont été déplacés afin de contourner la grève. "Les travailleurs craignent l'engagement d'intérimaires ou de sous-traitants. Ces manœuvres minables placent les clients en attente d'un service alors que le personnel est en grève, et de plus en plus en colère devant le mutisme patronal", déplorent les syndicats.