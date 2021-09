Basket: Mons tient son meneur, la Supercoupe lance la BNXT League

Confronté à l’indisponibilité (entorse du genou) de David Nichols alors qu’il dispute les qualifications pour la Champions League la semaine prochaine à Trévise, Mons a engagé pour un mois le meneur Michael Torres Cuevas (26 ans ; 1,88 m), international dominicain qui possède aussi la nationalité espagnole et qui évoluait au Betis Seville la saison passée.

SuperCoupe ce samedi pour lancer la BNXT League

Baptisée BNXT League, la première édition de la compétition qui réunit les dix clubs professionnels belges et leurs 11 homologues néerlandais prend son envol ce samedi (19h45, en direct sur Divertissez VOO et Pickx+ Sports 1) avec la Supercoupe qui oppose les deux champions à s’Hertogenbosch : Ostende et Leiden : une belle occasion de jauger le niveau des deux Ligues. Le coup d’envoi du championnat proprement dit, qui débutera par une première phase nationale classique, est lui fixé au 24 septembre.