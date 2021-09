La plateforme de centralisation des données énergétiques sera lancée d’ici la fin de l’année

Après plusieurs reports, la mise en place de la plateforme de centralisation de données énergétiques aura lieu entre le 1er novembre et fin décembre, annonce vendredi Atrias, qui a développé le projet à l’initiative conjointe de l’ensemble des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz en Belgique (Fluvius, Ores, Sibelga, Resa, AIEG, AIESH, Réseau d’Energie de Wavre et DNB BA).

L’objectif de cette nouvelle plateforme est de faciliter l’échange d’informations entre les gestionnaires de réseau comme Ores et Resa, les fournisseurs d’énergie comme Electrabel ou Luminus et les régulateurs régionaux comme la Cwape ou Brugel. Les index, les données de facturation, les changements de fournisseur ou les déménagements devraient ainsi gagner en rapidité, en transparence et en précision. « De plus, le nouveau système sera en mesure de traiter un volume de données beaucoup plus important, ce qui est fondamental pour la poursuite du déploiement des compteurs numériques communicants dans notre pays », indique Atrias. « Grâce à ce système centralisé, les futures applications liées au marché pourront aussi être développées plus rapidement et à moindre coût ».