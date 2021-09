Le crédit plus cher pour les consommateurs à cause de Bâle III?

Les règles plus strictes amenées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire auront un impact sur le secteur financier et économique, indique vendredi la Fédération belge du secteur financier, Febelfin. Celle-ci craint que l’implémentation stricte des nouvelles règles ne fasse augmenter le coût du crédit des consommateurs.

Trouver un équilibre

Febelfin s’inquiète dès lors de l’augmentation du coût du crédit qui pourrait entraîner la réduction de la demande de crédit et d’investissement. En effet, des exigences plus strictes en matière de fonds propres se traduisent par des coûts plus élevés, car ceux-ci sont une source de financement plus coûteuse que la dette. C’est pourquoi il est essentiel, selon la fédération, de limiter ces exigences afin de ne pas pénaliser le financement du secteur public et des entreprises non cotées en bourse.