Rallye de Grèce: Rovanperä en tête, Tänak et Ogier à moins de 4 secondes, Neuville à 6 minutes

Tänak s’était montré le plus rapide de la première spéciale du jour (l’ES2), puis Rovanperä avait signé deux scratchs de suite (ES3 et ES4), prenant la tête du général. Neuville avait plongé au classement après avoir écopé d’une pénalité de quatre minutes pour avoir quitté la zone de changement de pneus avec 24 minutes de retard en raison d’un problème de direction assistée. Il occupait alors la 5e place du général. Il a encore perdu 1 : 50 dans l’ES4, reculant ainsi à 6 minutes au général.

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) occupe la première place à l’issue de la deuxième journée du rallye de Grèce, neuvième manche du championnat du monde des rallyes. Le Finlandais devance de 3.7 l’Estonien Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) et de 3.9 son équipier français Sébastien Ogier, à qui il a pris la tête en début de journée. Victime d’une panne de direction assistée dans la zone de changement de pneus entre la 3e et la 4e, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) peut oublier un bon résultat, tout comme Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), qui a des problèmes de transmission depuis vendredi matin.

Lors de la dernière spéciale du jour (Elatia, 11,65 km), Neuville connaissait un nouveau coup du sort : alors qu’il pouvait réaliser le scratch, le pilote devant lui, Pierre-Louis Loubet (Hyundai i20 Coupé WRC) sortait de piste et des spectateurs venaient l’aider, ce qui ralentissait le Saint-Vithois. « J’ai cru voir un drapeau rouge et donc j’ai ralenti », a raconté Neuville. « Il y avait beaucoup de monde près de la voiture de Loubet. Nous nous sommes arrêtés pour voir s’ils allaient bien et quand nous l’avons constaté, nous avons continué. C’était une journée difficile de toute façon. Je suis cependant fier d’avoir pu résoudre le problème de ma voiture. » Neuville recevra un temps de norme pour cette spéciale plus tard. Tänak s’est montré le plus rapide de cette spéciale.