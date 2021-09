GP d’Italie: Bottas devance Hamilton et prend la 1re place sur la grille de la course sprint

Valtteri Bottas s’élancera de la première place de la grille de départ lors de la course sprint du Grand Prix d’Italie, 14e manche (sur 22) du Championnat du monde de Formule 1. Vendredi, lors des qualifications, le Finlandais de Mercedes a bouclé les 5,793 km du circuit de Monza en 1 : 19.555. Il a devancé de 96/1000e son équipier britannique Lewis Hamilton. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat, a signé le troisième chrono à 411/1000e.

Samedi, une deuxième séance d’essais libres se tiendra à midi. À 16h30, une course sprint, d’une longueur d’environ 100 kilomètres, soit 18 tours à Monza, se disputera. Le vainqueur partira en pole position du Grand Prix, programmé dimanche à 15h, et grappillera 3 points au championnat. Le deuxième et le troisième gagneront également des points (2 et 1) pour le championnat. Il s’agira de la deuxième course sprint, nouveauté introduite cette année, après celle du Grand Prix de Grande-Bretagne, remportée par Max Verstappen.