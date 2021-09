Coronavirus: De Croo dit «non» à la vaccination obligatoire

Près d’un an après son entrée en matière au Seize, en octobre 2020, c’est le moment, pour Alexander de Croo, de basculer graduellement de la gestion de la crise covid à la tentative de relance et de transition socio-climatico-économique. Pas si vite…

Faut-il alors rendre la vaccination obligatoire ?

Je sais, certains disent : « Il n’y a qu’à rendre la vaccination obligatoire »… C’est une solution théorique. De la pure rhétorique. Parce que, quoi, comment vous allez faire ? Dans la pratique ? Vous allez installer des points de contrôle dans la rue ? Et quoi, si les gens refusent, vous allez les mettre en taule ? On me dit : « Oui, mais le vaccin obligatoire, on l’a fait pour la polio »… Je ne dis pas ça pour pointer du doigt l’un ou l’autre, je dis qu’au lieu de perdre notre énergie dans une discussion sans réelle issue, il serait plus utile de nous consacrer au travail de fourmi dont je vous ai parlé.

