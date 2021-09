F1: un lapin perturbe les qualifications

Alors que Valtteri Bottas s’élancera de la première place de la grille de départ lors de la course sprint du Grand Prix d’Italie, 14e manche du championnat du monde de Formule 1, lui qui, vendredi, lors des qualifications, a bouclé les 5,793 km du circuit de Monza en 1 : 19.555 et a devancé de 96/1000e son équipier britannique Lewis Hamilton, Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) a été bien plus malchanceux. Éliminé en Q1, il n’a pas pu rouler à pleine vitesse, gêné par… un lapin ! Une image incroyable. Et de sérieuses répercussions car il a été sorti avec le 16e chrono. 36 millièmes de moins lui auraient pourtant suffi pour se hisser au 15e rang et filer en Q2…