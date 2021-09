Des averses au soleil: les prévisions météo des prochains jours

Ce vendredi soir, l’IRM prévoit encore la possibilité d'averses potentiellement orageuses puis en début de nuit, l'atmosphère se stabilisera et le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies temporaires. Toutefois, le risque d’une averse restera présent en Ardenne et à la côte. En Ardenne également, les nuages bas pourront localement réduire la visibilité. Minima entre 9 degrés en haute Ardenne et 16 degrés en plaine. Le vent deviendra modéré de secteur sud-ouest Ce samedi matin, la nébulosité sera le plus souvent abondante avec la possibilité de quelques ondées ou faibles pluies. Dans l'après-midi, il fera graduellement plus sec mais le ciel restera très nuageux. Les maxima oscilleront entre 16 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 22 degrés dans le centre. Vent modéré d'ouest-sud-ouest, faiblissant en fin d'après-midi.

En soirée de samedi et la nuit suivante, le temps deviendra sec et les éclaircies s’élargiront. En cours de nuit, des brumes et brouillards pourront se former localement. Les minima seront compris entre 7 degrés dans certaines vallées ardennaises et 14 degrés en plaine. Vent généralement faible, à la côte modéré, de sud-ouest.