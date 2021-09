Hockey: le Léopold confirme ses solides ambitions, succès de l’Orée

Waterloo Ducks – Léopold : 1-6. Le choc de la 2e journée de compétition en division d’honneur messieurs a tourné à l’avantage des Ucclois qui remportent un nouveau succès large dans les chiffres. Les Brabançons espéraient pourtant remporter leur 1e victoire cette saison après le partage face à Gand, dimanche après-midi. Mais le Léo a pu compter, à nouveau, sur Tom Boon, son buteur maison, pour faire la différence. L’attaquant des Red Lions a ajouté 3 nouveaux buts (dont 1 sur penalty) à son escarcelle et conforte sa domination sur le classement des buteurs avec 8 réalisations. A la 42e minute, Guillaume Van Marcke avait pourtant redonné un peu d’espoir à l’équipe locale en inscrivant le 1-2. Tanguy Zimmer (50e), Arthur Verdussen (62e) et Gaspard Baumgarten (68e) ont clôturé, de leur côté, la solide prestation uccloise. Dimanche, le Watducks se rendra à Brasschaat pour affronter le Dragons et les calculs seront simples. La victoire sera obligatoire pour éviter de se laisser distancer au classement où le Léopold occupe la tête avec 6 points et 14 buts marqués (pour 2 encaissés). Louvain – Orée : 1-2. Bonne opération pour les Bruxellois qui reviennent de leur déplacement délicat dans le Brabant flamand avec les 3 points. En première période, les visiteurs sont parvenus à prendre les devants avec des buts de Max Branicki (23e) et Dorian Thiery (33e). Sam Lane relançait alors l’intérêt des débats sur penalty (41e) mais il était trop tard pour les Universitaires. L’Orée a donc réussi parfaitement son entame de championnat avec un excellent 6 sur 6 avant de recevoir le Daring, ce dimanche, à domicile.

Antwerp – Racing : 0-4. Après leur magnifique succès face au Dragons, dimanche, les Bruxellois devaient confirmer et ramener 3 nouvelles unités de leur visite à Sint-Job-In’t-Goor. Et mission accomplie pour les hommes de Craig Fulton qui n’ont pas éprouvé la moindre difficulté pour émerger avec des buts d’Oscar Berton (8e), de Tanguy Cosyns (un stroke et un penalty) et de Cédric Charlier (70e). De quoi aborder avec beaucoup de sérénité le prochain déplacement à l’Herakles.

Dragons – Herakles : 4-0. Après avoir subi la loi du Racing, dimanche, à Uccle, les champions de Belgique en titre se devaient de retrouver des couleurs pour leur première sortie devant leurs supporters. Et c’est ce qu’ils ont fait avec une victoire incontestable face à des Lierrois qui ne parviennent pas à trouver la bonne carburation en ce début de saison. Les buteurs du jour : Felix Denayer (3) et Nicolas Della Torre.