Un «dragon volant» de l’ère jurassique identifié pour la première fois (photo)

Mais des analyses plus poussées ont permis de déterminer qu’il s’agissait d’un « ptérosaure non-pterodactyloïde provenant des niveaux du Jurassique supérieur » proche du stade adulte, appartenant à la sous-famille des Rhamphorhynchidae, dont on a retrouvé « un humérus gauche, une possible vertèbre dorsale et la tige d’une phalange alaire, tous conservés en trois dimensions et appartenant probablement à un seul individu ».