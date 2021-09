Coronavirus: les enfants sont-ils souvent hospitalisés? Sciensano dévoile de nouveaux chiffres

Les enfants ne représentent que 2 % des admissions hospitalières des patients du Covid-19, a déclaré samedi le virologue Steven Van Gucht dans le Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.

« Les enfants et les adolescents représentent 2 % de toutes les admissions à l’hôpital alors qu’ils constituent plus de 20 % de la population », a déclaré le virologue. Un peu plus de 40 % des enfants hospitalisés avaient moins de trois mois. « C’est principalement parce que les nourrissons qui font de la fièvre sont allés à l’hôpital pour être observés. Souvent, ceux-ci rentraient chez eux après seulement un ou deux jours. »