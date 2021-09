Wallonie: les Journées du patrimoine se féminisent sur le thème «Femmes et Patrimoine»

Seront mis à l’honneur ces 11 et 12 septembre les bâtiments dédiés à des femmes, dont de nombreuses vierges et saintes ; mais aussi ceux qui ont été construits, rénovés ou animés par des femmes.

Les Journées européennes du patrimoine en Wallonie auront lieu ce week-end sur le thème « Femmes et Patrimoine ». L’occasion de découvrir des monuments et sites sur lesquels les femmes ont eu un impact majeur. « Les femmes ont toujours été présentes dans la programmation, mais elles n’étaient pas spécialement mises en valeur et n’avaient pas nécessairement un rôle de premier plan », explique Madeleine Brilot, coordinatrice des Journées du patrimoine wallonnes.

Seront mis à l'honneur ces 11 et 12 septembre les bâtiments dédiés à des femmes, dont de nombreuses vierges et saintes ; mais aussi ceux qui ont été construits, rénovés ou animés par des femmes, sans oublier le mécénat au féminin et les sites en lien avec l'évolution des droits des femmes.

Au temple protestant de Dour (Hainaut), on pourra par exemple en apprendre davantage sur la vie d’Isabelle Blume, résistante durant la Première Guerre, femme politique et figure majeure du féminisme et de la lutte contre le fascisme.