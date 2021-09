Rallye de Grèce: Rovanperä survole, là où Neuville balaie

Les deux premières spéciales de la 2e étape du rallye Acropole ont permis à Rovanperä de repousser Tänak et Ogier à 16 et 30 secondes ! Neuville, lui, fait de son mieux sur des routes très glissantes.

Tombé dans les profondeurs du classement après la première journée marquée par une défaillance de sa direction assistée, Thierry Neuville s’était fixé pour objectif de revenir « jusqu’en 6e ou 7e position » à la fin du week-end, tout en essayant bien sûr de profiter de la power stage, dimanche, pour grappiller quelques points supplémentaires, histoire d’atténuer la douleur d’un résultat à nouveau très éloigné de ses objectifs au départ. Une seconde au kilomètre ! Le pilote Hyundai atteindra-t-il sa cible ? Rien n’est moins sûr à la vue des résultats des deux premières spéciales de la journée de samedi. En concédant 24 puis 32 secondes à Kalle Rovanperä à la sortie de deux spéciales longues de 24 km (une seconde au kilomètre et même plus ensuite), notre compatriote avouait son impuissance après avoir balayé des routes qui allaient s’avérer être beaucoup plus glissantes encore que le premier jour.

« La confiance était là hier après-midi, mais comme j’ai dû embarquer pas mal de pneus durs (3 durs et 3 tendres), à l’image de la plupart de mes adversaires, ceux-ci se sont avérés inadaptés pour ce terrain à la fois poussiéreux et aussi boueux en certains endroits », disait-il après la première spéciale ; puis complétait après la suivante : « Il y a toujours beaucoup de balayage ; je m’applique à avoir le pilotage le plus propre possible, et j’imagine que ceux qui suivent en profiteront ensuite… »

Rovanperä quadruple son avantage Le plus étonnant, c’est que cela ne s’est pas vérifié : tous les ténors qui passaient après notre compatriote se plaignaient, eux aussi, de ces conditions de route particulièrement glissantes. Tous, sauf un, qui s’en sortait visiblement beaucoup mieux que les autres. Son nom ? Kalle Rovanperä : leader vendredi soir déjà, avec respectivement 3,7 et 3,9 secondes d’avance sur Tänak et Ogier, il a fait exploser son avantage à la faveur de ces deux spéciales. Samedi avant d’aborder la troisième spéciale de la matinée, le Finlandais comptait ainsi respectivement 16,8 et… 30,6 secondes d’avance sur ses deux principaux rivaux, toujours classés dans le même ordre !