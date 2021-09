Euro de cyclisme: le Belge Thibau Nys est le nouveau champion d’Europe espoirs

Thibau Nys a remporté la course en ligne des espoirs aux Championnats d’Europe de cyclisme, samedi à Trente, dans le nord-est de l’Italie. Après 133,6 kilomètres, le fils de Sven Nys, double champion du monde de cyclo-cross, s’est montré le plus véloce afin de battre l’Italien Filippo Baroncini et l’Espagnol Juan Ayuso.

Grâce à une attaque dans l’avant-dernier tour, Lennert Van Eetvelt a entamé le dernier tour en tête avec une avance de 20 secondes sur un groupe de poursuivants, composé de cinq éléments.