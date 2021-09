Thibau Nys après son titre européen chez les espoirs: «Je n’arrive pas à y croire»

Thibau Nys, 18 ans seulement, a écrit la plus belle ligne de sa jeune et prometteuse carrière samedi en devenant champion d’Europe espoirs (U23), samedi à Trente, au nord-est de l’Italie. Pourtant élevé dans les labourés, suivant les traces de son père Sven, double champion du monde de la discipline, il a réglé un groupe de sept coureurs.

Dans deux semaines, celui qui aurait pu débuter sa saison de cyclo-cross ce samedi au Rapencross sera au départ de la course espoirs des Mondiaux, qui se tiennent en Belgique. « Je pense que mon objectif est déjà atteint. Tout ce qui arrive maintenant n’est que du bonus », a ponctué Nys, insistant sur le fait qu’il était un espoir première année. « J’ai longtemps douté à participer à cet Euro et aux Mondiaux car je ne voulais pas mettre en péril ma saison de cyclo-cross. Heureusement que j’ai saisi cette opportunité. »

Nys, bien emmené par Lennert Van Eetvelt, a battu l’Italien Filippo Baroncini et l’Espagnol Juan Ayuso, qu’on présente comme la future pépite du cyclisme espagnol. « C’était le scénario parfait. J’avais les jambes pour gagner. Je ne connais pas les deux coureurs présents sur le podium avec moi mais il semble que ce soient deux talents qui ont déjà signé de beaux résultats. C’est formidable d’être là avec eux. Désormais, je ne pourrai pas me cacher aux Mondiaux car ils me connaissent maintenant », a ajouté celui qui n’avait pas encore disputé de courses internationales dans cette catégorie.

Thibau Nys est aussi revenu sur le sprint, qu’il a assez aisément remporté. « J’étais un peu nerveux car je sentais que j’étais à la limite des crampes quand nous sommes arrivés dans le final. L’important était de ne pas se faire piéger. J’ai senti des crampes arriver et je me suis dit : « Non ce n’est pas vrai ! » J’ai continué et j’ai senti que j’étais le plus rapide. J’ai un peu paniqué mais ça s’est bien terminé. »

Si Nys est actif depuis quelques saisons déjà dans les labourés, il a évoqué la possibilité de passer sur route. « Peut-être dans le futur mais ce n’est pas encore pour tout de suite, car j’aime toujours le cyclo-cross. Je vais d’ailleurs regarder la course cette après-midi. Je verrai ce qui se présentera à moi. Peut-être devrais-je penser à davantage rouler sur route à l’avenir. Mais j’ai encore le temps devant moi, c’est à mon avantage. »