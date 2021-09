Commémorations du 11-Septembre: la lecture des noms des 2.977 personnes tuées a débuté (direct vidéo)

La cérémonie à New York marquant le vingtième anniversaire des attentats du 11-Septembre a commencé samedi au mémorial de Manhattan où se dressaient les deux tours jumelles du World Trade Center (WTC) détruites par les attaques jihadistes d’Al-Qaïda.

Le président américain Joe Biden préside cette cérémonie et se tient aux côtés de ses prédécesseurs, notamment Barack Obama et Bill Clinton.

Une cérémonie solennelle a débuté vers 08h40 (14h40 heure belge) au mémorial de Manhattan, à New York, là où se dressaient jusqu’au funeste matin du mardi 11 septembre 2001 les tours jumelles du World Trade Center détruites par les attaques djihadistes les plus meurtrières de l’Histoire.

En présence du président américain Joe Biden, aux côtés de ses prédécesseurs Barack Obama et Bill Clinton, une première minute de silence a été observée à 08h46, précisément vingt ans après que le premier avion piraté par le commando d’Al Qaïda a percuté la tour Nord.

La lecture, jusqu’à 12h30 (18h30) des noms des 2.977 personnes tuées ce jour-là sur les trois sites des attentats (dont 2.753 à New York) a ensuite débuté, sous des airs de flûte. Elle sera rythmée toute la matinée par des hommages en musique, dont une chanson à la guitare sèche de la star américaine Bruce Springsteen. D’autres minutes de silence sont prévues : pour l’effondrement des tours de New York, l’attaque contre le Pentagone près de Washington et le crash d’un des avions à Shanksville (Pennsylvanie).