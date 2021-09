Bundesliga: Meunier et Witsel aident Dortmund à renverser Leverkusen, Casteels et Lukebakio toujours en tête avec Wolfsburg

Quelques jours après sa titularisation avec les Diables Rouges, Koen Casteels était également présent dans les cages du VfL Wolfsburg en déplacement sur le terrain de Greuther Furth. Le capitaine des Loups n’était pas le seul Belge au coup d’envoi, puisque Sébastiaan Bornauw était aussi de la fête en défense centrale. Dodi Lukebakio (monté à la 67e minute de jeu) et Aster Vranckx, quant à eux, ont débuté la rencontre sur le banc des remplaçants. Ils ont pu assister à l’ouverture du score de l’ancien Anderlechtois Lukas Nmecha à la 10e minute, avant que Wout Weghorst n’aggrave la marque sur pénalty à la 90e. Grâce à cette quatrième victoire en quatre rencontres, Wolfsburg occupe la première place du classement avec le maximum de points.

De son côté, le Borussia Dortmund s’en est sorti 3-4 sur le terrain du Bayer Leverkusen, grâce à un doublé d’Erling Haaland. Axel Witsel était titulaire dans le milieu des Jaunes et Noirs pendant 66 minutes, tout comme Thomas Meunier sur le flanc droit de la défense toute la rencontre. Ce dernier a activement participé à la victoire de Dortmund, puisqu’il était à l’assist pour Haaland à la 37e minute pour recoller à 1-1. Mené 3-2 à la 55e minute, le BVB a finalement retourné la situation pour l’emporter 3-4 grâce au second but d’Haaland, sur pénalty (75e). Thorgan Hazard était encore absent pour blessure.