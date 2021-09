GP d’Italie: Valtteri Bottas gagne la course sprint, Verstappen, 2e, prend deux points à Hamilton

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté la course sprint du Grand Prix d’Italie de Formule 1, samedi à Monza. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat, a pris la deuxième place, grappillant deux points à son rival pour le titre, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), cinquième. L’Australien Daniel Ricciardo (McLaren) s’est classé troisième. Bottas ne prendra cependant pas le départ depuis la pole position, dimanche (15h), mais partira en fond de grille en raison d’une pénalité pour avoir changé le moteur et d’autres éléments de sa monoplace au-delà du quota autorisé par saison.

Disputée sur environ 100 kilomètres, soit 18 tours du circuit transalpin (5,793 km), cette course sprint a commencé par une sortie de piste du Français Pierre Gasly (AlphaTauri) qui provoquait l’entrée en piste de la safety car. C’est donc sur 15 tours que les pilotes se sont finalement affrontés. Parti de la première position, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) est resté en tête, alors que son équipier Lewis Hamilton reculait en cinquième position. Bottas s’imposait devant Max Verstappen (Red Bull) et Daniel Ricciardo (McLaren). Ces trois pilotes prennent des points au championnat, respectivement 3, 2 et 1. Verstappen réalise une belle opération, car il prend deux points à son rival britannique Lewis Hamilton (Mercedes), cinquième derrière le Britannique Lando Norris (McLaren). Verstappen compte désormais 5 longueurs d’avance sur Hamilton. De plus, avec la pénalité de Bottas, il s’élancera en tête dimanche.