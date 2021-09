Un doublé de Romelu Lukaku permet à Chelsea de décrocher sa 600e victoire en championnat (vidéos)

Romelu Lukaku s’est illustré samedi en inscrivant les premier et troisième buts de Chelsea lors de la victoire 3-0 face à Aston Villa dans le cadre de la quatrième journée de Premier League. En inscrivant le premier but au quart d’heure de jeu, l’attaquant belge a, par la même occasion, inscrit son tout premier but à Stamford Bridge pour les Blues.

Titulaire au coup d’envoi, Romelu Lukaku s’est rapidement illustré lors de la rencontre face à Aston Villa. Bien lancé dans le dos de la défense par Matéo Kovacic, ’Big Rom’ a d’abord réalisé un crochet du gauche dans le rectangle pour éliminer son défenseur avant de tromper le gardien du pied droit à la 15e minute. Si l’attaquant des Diables Rouges inscrivait là son deuxième but de la saison, il s’agissait du tout premier de sa carrière pour Chelsea dans son stade de Stamford Bridge.