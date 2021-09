La direction de Nethys veut rassurer le personnel de VOO, Be tv et WBCC sur l'emploi

"Le choix du repreneur (de VOO) sera effectué sur la base de plusieurs critères au sein desquels, outre le prix proposé, la stratégie future de l'entreprise et son développement notamment par un programme d'investissements ambitieux, l'emploi et la politique des ressources humaines sont au cœur du processus. La qualité du futur partenaire, le plan de développement et les moyens financiers qui seront investis sont la meilleure et la plus solide des garanties pour assurer l'avenir de l'entreprise et de son personnel", a indiqué la direction de Nethys dans un communiqué.

L'entreprise assure qu'elle conservera 'une part minoritaire du capital qui lui permettra notamment de s'assurer du respect des engagements du repreneur'.