Nethys veut rassurer le personnel de VOO, Be tv et WBCC sur l’emploi

La direction de Nethys, maison-mère de l’opérateur télécom VOO, promis à une vente prochaine, s’est voulue rassurante, samedi, quant au maintien de l’emploi du personnel de VOO et de ses entités associées (VOO SA, WBCC, Be TV) dans la perspective de la vente d’une partie majoritaire du capital de l’entreprise, après les craintes exprimées par la Centrale nationale des employés (CNE)

« Le choix du repreneur (de VOO) sera effectué sur la base de plusieurs critères au sein desquels, outre le prix proposé, la stratégie future de l’entreprise et son développement notamment par un programme d’investissements ambitieux, l’emploi et la politique des ressources humaines sont au cœur du processus. La qualité du futur partenaire, le plan de développement et les moyens financiers qui seront investis sont la meilleure et la plus solide des garanties pour assurer l’avenir de l’entreprise et de son personnel », a indiqué la direction de Nethys dans un communiqué.