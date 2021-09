Mostra de Venise: Audrey Diwan reçoit le Lion d’or pour «L’événement»

Des constats d’autant plus réjouissants que la compétition officielle s’est révélée d’un très bon niveau. Au menu, des propositions très variées, qui ont été départagées par le jury présidé par le Sud-Coréen Bong Joon-ho (Palme d’or à Cannes en 2019 pour Parasite, également oscarisé). À ses côtés, notre compatriote Virginie Efira, la Chinoise Chloé Zhao (Lion d’or l’an dernier pour Nomadland, à la barre aussi du prochain Marvel), l’Italien Saverio Costanzo, l’actrice, chanteuse et auteure-compositrice anglaise Cynthia Erivo (Tony Award et Grammy pour The Color Purple), la Canadienne Sarah Gadon (A Dangerous Method) et le Roumain Alexander Nanau (remarqué pour son documentaire, Collective).

Résultat ? Un palmarès couronnant le remarquable L’événement d’Audrey Diwan, un vrai coup de cœur qui mérite ces coups de projecteur. Mais un palmarès manquant peut-être aussi un peu d’audace. En effet, on ne peut pas vraiment reprocher des choix équilibrés : la rayonnante Penélope Cruz dans Madres Paralelas, le touchant et doué Filippo Scotti dans E Stata la Mano di Dio de Paolo Sorrentino, Sorrentino lui-même pour ce qui est son film le plus personnel, Jane Campion pour son grand retour.

Mais on aurait aimé être un peu plus surpris, sortir des lignes, et retrouver notamment Kapitan Volkonogov bezhal, fantastique plongée dans la Russie Stalinienne proposée par Natasha Merkulova et Aleksey Chupov. Reste cette grande et belle victoire pour Audrey Diwan et sa remarquable actrice Anamaria Vartolomei. Et c’est déjà ça.

Le palmarès complet :

Compétition officielle

Lion d’or : L’événement d’Audrey Diwan

Lion d’argent – Grand Prix du Jury : E Stata la Mano di Dio de Paolo Sorrentino

Lion d’argent du meilleur réalisateur : Jane Campion pour The Power of the Dog

Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine : Penélope Cruz pour Madres Paralelas de Pedro Almodovar

Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine : John Arcilla pour On the job : The Missing 8

Prix du meilleur scénario : Maggie Gyllenhaal pour The Lost Daughter

Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir : Filippo Scotti pour E Stata la Mano di Dio de Paolo Sorrentino

Prix spécial du jury : Il buco de Michelangelo Frammartino

Dans les sélections parallèles

Première fois, un prix du public, remis dans la sélection Orizzonti extra : The Blind Man Who dit not Want to See Titanic de Teemu Nikki.

Prix d’interprétation section Orizzonti : Laure Calamy (vue dans Dix pour Cent) dans À plein temps de Eric Gravel (qui a reçu le prix de la meilleure réalisation)