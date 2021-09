Bundesliga: le Bayern Munich corrige Leipzig à l’extérieur (vidéos)

Lewandowski a marqué son sixième but en quatre rencontres, mais la bataille pour le titre de meilleur buteur est lancée, puisque Erling Haaland a réussi un doublé lors de la superbe victoire de Dortmund 4-3 à Leverkusen, portant son total à cinq réalisations.

Entre Munich et Leipzig, la confrontation n’a pas donné tout de suite le feu d’artifice espéré. La première période s’est même résumée à une bataille au milieu de terrain assez peu spectaculaire.

Robert Lewandowski s’est chargé d’exécuter la sentence (1-0).

Dix minutes de folie

C’est la pépite du Bayern de 18 ans, Jamal Musiala, désormais international allemand, qui a enfin débloqué le match juste après la pause. Servi par un autre très jeune talent de 20 ans, le Canadien Alphonso Davies, il a superbement enchaîné contrôle et tir croisé dans la surface pour porter le score à 2-0 (47e).

Ce but a ouvert une période de dix minutes de folie.

Après un but du RB refusé pour un hors-jeu millimétrique (50e), Robert Lewandowski a vendangé une occasion énorme face au but (52e), mais Musiala, de nouveau, a offert un caviar dans la minute suivante à Leroy Sané pour le but du 3-0 (54e).

A peine le temps de souffler et Sané arrivé seul face au gardien de Leipzig Peter Gulacsi a cette fois manqué un but qui semblait tout fait. Sur le contre, Konrad Laimer a placé un missile dans la lucarne de Neuer pour réduire le score à 3-1 (58e).

Mais Leipzig n’a pas pu enchaîner et Eric-Maxim Choupo-Moting a alourdi le score dans le temps additionnel (4-1, 90e+2).