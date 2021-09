Cristiano Ronaldo après son retour fracassant avec Manchester United: «J’étais super nerveux» (vidéos)

Douze ans après, la magie opère encore. Pour son retour au « Théâtre des Rêves », Cristiano Ronaldo a enchanté Manchester United et ses fans avec un doublé, une victoire 4-1 contre Newcastle et une première place au classement à la clé. Même si le Portugais est aujourd’hui une immense star dans le football, cela ne l’a pas empêché d’être stressé avant de monter sur le terrain samedi. « Quand j’ai débuté le match, j’étais super nerveux », a confié Ronaldo en interview juste après la rencontre. « Peut-être que ça ne s’est pas vu. L’accueil ici a été incroyable, mais je suis venu pour gagner des matches et aider l’équipe. Mon premier but ? C’était un moment incroyable. Je m’attendais à un, mais pas à deux. Comme je l’ai dit, j’étais super nerveux et hier soir je ne pensais qu’à bien jouer, à montrer que je pouvais aider l’équipe. »

Ronaldo n’a pas manqué de rappeler tout l’amour qu’il porte au club. « Ce club est incroyable et je suis si fier. Je vais tout donner pour rendre les fans fiers de moi. Tout le monde sait que le football en Angleterre est différent. J’ai joué un peu partout et ici, c’est le plus spécial. J’appartiens à Manchester, je suis arrivé ici à 18 ans et ils m’ont toujours très bien traité. C’est pour ça que je suis revenu. »