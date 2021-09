Un stadier en sang et un joueur en garde à vue après des débordements lors d’un match de Ligue 2

Le match entre Sochaux et Ajaccio en Ligue 2 a tourné au vinaigre en fin de soirée samedi. Après la victoire des Corses sur le score de 1-0 au terme d’une rencontre houleuse, des débordements ont éclaté sur le terrain, mais aussi et surtout aux abords du stade, rapporte la presse française. Le défenseur sochalien Christophe Diedhiou a d’ailleurs été placé en garde à vue, selon les informations de RMC Sport.

Il s’agirait donc du défenseur Christophe Diedhiou, qui a été interpellé dans la foulée et qui est en garde à vue depuis. Son audition est programmée dans l’après-midi ce dimanche, précise RMC Sport.

De son côté, Sochaux a tenu à exprimer ses « plus sincères vœux de rétablissement aux trois supporters Sochaliens présents ce samedi à la rencontre et qui furent brutalement agressés au terme de celle-ci ». Concernant l’après match, le club se tient « pleinement solidaire de son joueur mis en cause mais ne manquera néanmoins pas de faire appliquer les sanctions qu’il pourrait encourir au terme de l’enquête en cours dont les éléments restent à déterminer. »