Erika Vlieghe: «Il est trop tôt pour laisser tomber les masques»

Le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré dans une interview au Soir ce week-end que le prochain comité de consultation discuterait de l’assouplissement du port du masque buccal. L’abolir purement et simplement n’est pas une bonne idée, selon Erika Vlieghe. L’hiver arrive et nous allons tous passer plus de temps à l’intérieur. En outre, dans de nombreux endroits, la vaccination est encore insuffisante. Par ailleurs, les effets et la durabilité des vaccinations au fil des mois doivent encore être surveillés et le variant delta circule toujours.