Thierry Neuville termine 8e au rallye de Grèce: «Pas récompensés de nos efforts»

Thierry Neuville a terminé 8e du rallye Acropole et pris 2 points seulement dans la power stage. Rovanperä a remporté en Grèce sa deuxième victoire en WRC devant Tänak et Ogier. Le Français a encore accentué son avance au championnat.

Six points. Voilà ce qu’aura glané Thierry Neuville à l’issue du rallye Acropole qu’il a achevé à la 8e place au général, en ajoutant les 2 points de la power stage. Le bilan est maigre, d’autant qu’en terminant 3e derrière Rovanperä et Tänak, Sébastien Ogier a encore accentué son avance au championnat. Mais notre compatriote aura au moins atteint l’objectif qu’il s’était fixé vendredi soir, au terme de la première étape laquelle il avait perdu toute chance de bon résultat suite à la perte de sa direction assistée. Il aura au moins terminé devant les WRC2, et donc fini à la 8e place. « On a tout donné, on n’a rien lâché, mais on n’a pas été récompensés de nos efforts, Martijn (Wydaeghe) et moi », soupirait Thierry Neuville à l’arrivée de la power stage, où Rovanperä, Evans et Ogier l’ont également devancé. « Je crois franchement qu’on méritait mieux ; c’est comme ça… »

44 points d’avance pour Ogier ! Le constat est d’autant plus cruel que notre compatriote avait espéré pouvoir profiter de ce rallye Acropole, réputé très exigeant, pour se rapprocher un peu de Sébastien Ogier, et ainsi entretenir un peu le suspense au championnat. Et c’est tout le contraire qui s’est passé. Le Français a pris ses distances par rapport à ses deux plus proches poursuivants : Neuville et Evans, tous deux trahis par leur mécanique. « La cible a été atteinte au-delà de nos espérances », reconnaissait Ogier, désormais nanti de 44 points d’avance sur son équipier Evans, et de 50 points sur Neuville, Rovanperä étant maintenant pointé à un point de notre compatriote. « Alors que nous espérions maintenir cet écart, nous l’avons carrément augmenté. Oui, le 8e titre se rapproche à grands pas. »

Deuxième victoire en deux mois pour Rovanperä Mais la star du jour, c’était bien sûr Kalle Rovanperä : en tête depuis le vendredi, le jeune finlandais (il fêtera son 21e anniversaire au début du mois prochain, en marge de « son » rallye de Finlande, prochaine épreuve au programme) a survolé la concurrence pour terminer avec 42 d’avance sur Tänak, encore accablé par un souci mécanique dans la power stage, et 1min11 sur Ogier. « Je suis évidemment ravi de remporter cette épreuve que je découvrais : je n’avais encore jamais roulé en Grèce », souriait le benjamin du peloton. « Je dois remercier l’équipe dont le soutien a été exceptionnel : tout le monde m’a mis à l’aise et m’a permis d’aborder cette course avec confiance ; sans compter que la voiture ne m’a pas donné le moindre souci. »