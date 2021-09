Gand – SC Charleroi: départ canon pour les Zèbres (0-2, direct)

L’équipe d’Edward Still, 7e au classement, est la seule formation encore invaincue dans le championnat, affichant un bilan de 2 victoires et 4 partages. Les Zèbres s’étaient notamment imposés 5-2 face au Beerschot. Face à eux, Gand, 13e avec 7 points, compte poursuivre sur la lancée de sa fantastique victoire 6-1 sur le Club de Bruges.

On savait qu’il y aurait des changements dans le onze carolo par rapport à celui qui avait battu le Beerschot juste avant la trêve internationale. Edward Still devait en effet se passer de Stefan Knezevic et d’Anass Zaroury, tandis que Shamar Nicholson, tout juste revenu de sélection, a, comme prévu, été ménagé. Rétabli, Stelios Andreou prend place dans le coeur de la défense, tandis que Chris Bedia, comme attendu également, remplace le Jamaïcain en pointe. Par contre, le coach carolo a décidé d’offrir une première titularisation à Mamadou Fall, qui l’avait convaincu à l’entraînement ces derniers jours.