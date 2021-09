Vélos, coffres-forts, armes: des plongeurs ont sondé l’étang d’Ixelles (photos)

Environ 5 à 6 tonnes de déchets ont été sortis de la vase dimanche dans l’étang d’Ixelles situé près de la place Flagey, a indiqué Nabil Messaoudi, échevin de la Propreté publique. Il y avait notamment quatre armes - trois armes de poing dont une très ancienne et une carabine - ainsi que six coffres-forts. En juin dernier, 12 coffres-forts avaient déjà été sortis des étangs à l’occasion d’une plongée exploratoire.

Près d’une dizaine de vélos et de très nombreuses trottinettes ont été remontés. Il y avait aussi énormément de bouteilles, canettes et verres issus pour beaucoup des bars situés à proximité. Les déchets ont rempli totalement l’arrière d’une camionnette du service propreté de la Commune ainsi qu’un camion-benne et il restait encore quelques tas de détritus à venir récupérer un peu plus tard. «Cela faisait 11 ans que cela ne s’était pas fait et c’est loin d’être terminé vu qu’en moins de deux heures on a récupéré tout cela», remarque Nabil Messaoudi.