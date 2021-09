Liga: Yannick Carrasco, buteur et passeur, a initié la remontée victorieuse de l’Atlético (vidéo)

L’Atlético prend provisoirement la première place du classement avec 10 points, avant le match de son voisin du Real Madrid, qui accueille le Celta Vigo ce dimanche soir (21h).

Pour le premier match d’Antoine Griezmann depuis son retour sous ses anciennes couleurs, l’Atlético comme le Français ont été longtemps transparents. Ils ont encaissé le premier but, sur une tête lobée de Raul de Tomas (40e), avant d’inverser la tendance via Carrasco et Lemar. Le Belge a marqué son premier but et distillé son premier assist de la saison.