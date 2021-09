GP d’Italie: Daniel Ricciardo s’impose à Monza, Verstappen et Hamilton abandonnent après un accrochage

Daniel Ricciardo a inscrit dimanche son nom au palmarès du Grand Prix d’Italie de Formule 1, 14e manche (sur 22) du championnat. Sur le tracé de Monza (5,793 km), l’Australien de McLaren a devancé son équipier britannique Lando Norris et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes). Les deux premiers du championnat, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) ont abandonné après un violent accrochage lors du Grand Prix d’Italie à mi-course.

Avec la pénalité écopée par Valtteri Bottas (Mercedes), vainqueur de la course sprint samedi, c’est Max Verstappen (Red Bull) qui partait en pole. Le Néerlandais se faisait cependant surprendre par la McLaren de Daniel Ricciardo. L’Australien menait ainsi la course devant Verstappen, son équipier britannique Lando Norris et Lewis Hamilton. Ces positions restaient figées jusqu’au 24e tour et le dépassement de Norris par Hamilton.