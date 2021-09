Refondation du cdH: le parti veut être un mouvement positif qui «est pour avant d’être contre»

« Au diable les postures de centre mou, n’ayons pas peur de bomber le torse et d’être de vrais centristes ! Non par défaut mais par conviction. Assumons d’être différents des autres car nous cherchons à faire progresser tout le monde et pas seulement quelques-uns », a lancé M. Prévot.

En janvier 2020, le cdH a initié une vaste opération de débat intitulée « Il fera beau demain ». Malgré les contraintes de la crise sanitaire, les travaux se sont poursuivis pour déboucher sur 2.000 propositions et 5.000 argumentaires qui nourriront le futur manifeste. Des thèmes et lignes directrices sont identifiés : l’environnement, le projet européen, la cohésion territoriale, les sans-papiers, la performance de l’Etat, la lutte contre les discriminations et la cause des femmes et des LGBTQIA+, la défense de la neutralité de l’Etat et de son impartialité, la conciliation du temps professionnel et du temps familial, défense de l’entrepreneuriat, etc.