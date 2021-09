Serie A: Dennis Praet fait ses grands débuts avec le Torino

Le FC Torino s’est imposé 4-0 face à la Salernitana dimanche dans le cadre de la troisème journée du championnat d’Italie de football. Dennis Praet est monté au jeu (74e) alors que les visités menaient à la marque grâce à des buts d’Antonio Sanabria (45e, 1-0) et de Bremer (65e, 2-0). Tommaso Pobega (87e, 3-0) et Sasa Lukic (90e+1, 4-0) ont donné plus d’ampleur au premier succès du Torino.

Au classement, le club turinois se hisse en 11e position (3 points) tandis que la Salernitana, qui a essuyé trois défaites, est dernière.