Le geste de frustration de Remco Evenepoel: le Belge adresse un bras d’honneur après sa deuxième place à l’Euro de cyclisme

Remco Evenepoel et l’Italien Sonny Colbrelli sont arrivés à deux dans la finale de la course en ligne des Championnats d’Europe de cyclisme. Récent vainqueur du Tour du Benelux, Colbrelli a tenu la distance dans la dernière ascension du jour avant de régler le Belge dans un sprint à deux au terme de 179,2 kilomètres de course, dimanche à Trente, dans le nord-est de l’Italie. C’est la 2e médaille sur cet Euro pour le Belge, en bronze lors du contre-la-montre individuel.

Evenepoel et Colbrelli, derniers rescapés d’une course à élimination, ont passé en tête le Povo, placé à 9 km de la ligne. Sachant très bien que son rival était plus véloce au sprint, le Belge a tenté sa chance, en vain.