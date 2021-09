Vainqueur de 4 étapes et du général du Tour de Grande-Bretagne, Wout van Aert est «prêt pour les Mondiaux»

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a conclu une semaine de course au Tour de Grande-Bretagne avec un 4e succès d’étape dimanche et la victoire finale au classement général. Le champion de Belgique a salué le travail de son équipe et se dit prêt et très motivé par les prochains championnats du monde.

« La dernière étape a été très rapide », a expliqué Wout van Aert après sa victoire de dimanche. « Nous avons, avec mes équipiers, tout fait pour durcir la course pour que l’arrivée soit en sprint massif. Je salue d’ailleurs l’énorme travail de mes équipiers pendant toute la semaine. C’était à moi de terminer le travail dimanche et je suis très heureux d’avoir conclu avec un succès et la victoire finale au classement général, c’est ce que nous espérions au sein de l’équipe. Les deux derniers kilomètres de la dernière étape ont été couverts à très grande vitesse. J’étais prêt pour le sprint, mais j’ai été surpris quand Greipel a lancé la manœuvre, très tôt. J’ai donc dû faire l’effort jusque dans les derniers mètres pour le remonter. »