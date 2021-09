Hockey: le Waterloo Ducks fait du sur place au Dragons

Dragons – Waterloo Ducks : 0-0. Après avoir été corrigé, à domicile, vendredi soir, par le Léopold (1-6), le Waterloo Ducks devait impérativement corriger le tir lors de son déplacement, à Brasschaat, face aux champions en titre. Mais au final, les 2 équipes se sont quittées, dos-à-dos, après un match plaisant et intense mais sans but, ce qui reste très rare. Les Brabançons, privés de Loïc Sidler (déchirure), ont obtenu 5 p.c. mais ils ne sont finalement pas parvenus à tromper la vigilance de Loic Van Doren. Un résultat qui ne fait donc pas les affaires de Waterloo qui n’a engrangé que 2 petits points en 3 rencontres. De son côté, le Dragons n’a récolté que 4 points après sa défaite lors de la journée initiale face au Racing. La pression sera donc sur les épaules des 2 finalistes de la saison dernière qui devront remporter obligatoirement les 3 points, dimanche prochain, pour éviter de se mettre dans une situation très délicate après seulement 4 journées de compétition. Orée – Daring : 2-1. Après 3 seulement journées de compétition, il ne reste déjà plus qu’une seule équipe invaincue en division d’honneur. L’Orée a parfaitement géré son entame de saison même si le club bruxellois a dû batailler ferme pour, une nouvelle, arracher les 3 points dans les dernières minutes de la rencontre. Rodolphe Willocx avait lancé les hostilités pour l’équipe locale dès la 18e minute. Mais dans la foulée, Santiago Montelli avait déjà égalisé pour les visiteurs. Les joueurs de Xavier De Greve dominaient les débats et obtenaient plusieurs penalty mais sans succès. Et c’est finalement Tomi Domene qui offrait la victoire sur p.c. alors qu’il ne restait que 120 secondes à jouer dans cette rencontre. L’Orée devra, à présent, confirmer son bon état de forme et surtout ses ambitions face aux ténors puisqu’il affrontera, successivement, le Léo, le Racing et le Waterloo Ducks.

Braxgata – Léopold : 4-3. Alors que tout le monde pensait que les Ucclois avaient déjà atteint leur vitesse de croisière après avoir inscrits 14 buts en 2 rencontres. Mais il n’en est rien. Les protégés de l’Argentin Agustin Corradini, qui évoluaient sans John Verdussen (mollet) ni Alfonso Moreno (motifs privés), ont craqué face à des Anversois volontaires et inspirés. Le Brax ne loupait pas son entame de match et menait déjà 3-0 après 23 minutes grâce à Loick Luypaert (2 p.c.) et Nelson Onana. Mais Tom Boon (sur stroke), puis Lewis Eaton (rebond de penalty), permettaient aux visiteurs de rester au contact même si Loick Luypaert s’offrait une 3e réalisation avant la pause. La seconde période était un peu plus tendue et les cartes pleuvaient (4 vertes et 2 jaunes pour Anton Van Biesen et Olivier Biekens). Arthur Verdussen inscrivait le dernier but bruxellois à la 69e minute mais il était déjà trop tard.

Herakles – Racing : 2-2. Les Bruxellois ont dû se contenter d’un partage lors de leur visite en terres lierroise. Mattia Amorosini ouvrait le score dès la 8e minute mais Cédric Charlier répliquait rapidement. C’était ensuite Tanguy Cosyns qui donnait l’avance aux visiteurs mais Amorosini égalisait juste avant la pause. La seconde période était à sens unique mais le Racing ne parvenait finalement pas à faire le break malgré plusieurs belles possibilités et la carte jaune de Nicolas De Kerpel.