Arnaud Bodart, héros du derby entre Seraing et le Standard: «Parfois, il ne faut pas être beau pour gagner...»

De son côté, le portier se disait heureux d’avoir lavé l’affront subi à l’Union Saint-Gilloise. « Les quatre buts encaissés là-bas nous avaient fait particulièrement mal. On avait à cœur de réagir ce soir, et c’est ce qu’on a fait. Il est vrai que l’on n’a pas spécialement produit du beau jeu aujourd’hui, mais, parfois, il ne faut pas être beau pour gagner. L’essentiel, c’est la victoire. C’est ce qui fait du bien à l’équipe et aux fans. On a vraiment formé une famille sur le terrain, on a été solidaires les uns pour les autres. Il va falloir faire ça à chaque rencontre. »